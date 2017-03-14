Нефть слабо дорожает

Цены на нефть стабильны во вторник в ожидании данных ОПЕК о соблюдении государствами организации условий соглашения о сокращении добычи нефти в феврале, пишет MarketWatch.

Внимание рынка также направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей и объемах добычи нефти в стране.

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к утру 14 марта увеличилась на $0,05 (0,1%) - до $51,4 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы снизились в цене на $0,02 (0,04%) - до $51,35 за баррель.

Цена на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,03 (0,06%) - до $48,43 за баррель. Контракт подешевел на $0,09 (0,19%) - до $48,4 за баррель по итогам предыдущей сессии.