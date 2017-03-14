Греция поддержала Турцию в конфликте с Европой

Заместитель министра иностранных дел Греции и ответственный по делам Евросоюза Йоргос Катроугалос заявил, что Греция всегда пыталась установить с Турцией дружественные отношения, передает TRT.

Й.Катроугалос в своем заявлении частному телеканалу, комментируя возможность проведения турецкими министрами агитаций в Греции, сказал: «Ранее представители турецкой власти в рамках предвыборных кампаний посещали Фракию. Нет никакой причины препятствовать им. Не следует и в Европе разжигать напряженность, которая может стать причиной возникновения проблем в отношениях».

Он также указал на то, что предвыборные кампании не должны портить отношения между государствами: «Я не могу осуждать внутренние политические решения других стран, однако такие заседания должны проводиться в Европе».