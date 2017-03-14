 

Позиции азербайджанских войск обстреляли из минометов

 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 120 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки и 60-миллиметровые минометы (7 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 120 раз», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

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