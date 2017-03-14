Саргсян едет в Москву вместе с министром обороны

Ереванская газета "Жоховурд" пишет, что в ходе сегодняшней московской встречи Сержа Саргсяна и Владимира Путина основной темой обсуждения будет вопрос урегулирования карабахской проблемы, сообщает haqqin.az.

Издание отмечает, что встреча президентов Армении и России состоится после обсуждения карабахской проблемы с президентом Франции Франсуа Олландом в Париже на прошлой неделе.

Газета также сообщает, что вместе с президентом в Москву отправится и министр обороны Виген Саркисян, возглавляющий пропорциональный список правящей Республиканской партии.