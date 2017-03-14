 

На фронте пройдет мониторинг

 

ОБСЕ планирует 15 марта провести очередной мониторинг на линии противостояния армяно-азербайджанских войск, в направлении села Тапкаракоюнлу Геранбойского района (Азербайджан)

«В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 15 марта 2017 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Тапкаракоюнлу Геранбойского района планируется проведение очередного мониторинга», - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, его полевые помощники Жири Аберле и Саймон Тиллер.

На оккупированной территории Азербайджана, контролируемой вооруженными силами Армении, мониторинг осуществят полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Христо Христов и Питер Шведберг.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

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