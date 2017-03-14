В американском штате Нью-Йорк обычный дом на берегу озера Онтарио превратился в ледяной, сообщает BBC.

Во время шторма брызги воды из озера окатили дом, а затем вода замерзла. "Ледяное" строение увидел фотограф Джон Куко и выложил снимки в сеть.

Согласно информации, многие пользователи социальных сетей отказались верить в подлинность фотографий. Они сочли, что Куко разбрызгал пену вокруг дома. Чтобы развеять все сомнения, фотограф выложил в Facebook видео. Меньше чем за два дня ролик набрал почти 70 тысяч просмотров.На прошлой неделе более 200 тысяч жителей штата Нью-Йорк остались без электричества из-за снежного шторма.