Максим Шевченко об урегулировании в Карабахе

«Карабахская проблема может быть решена только активным развитием формата Россия-Турция-Иран», - сказал член Общественной палаты России, главный редактор портала «Кавказская политика» Максим Шевченко во время своего выступления на проходящей в Баку конференции «Нагорно-Карабахский конфликт: истоки, миротворчество и роль гражданского общества», передает АПА.

По его словам, члены Минской группы ОБСЕ, в частности США, не заинтересованы в урегулировании конфликта.

«Урегулирование конфликта должно охватывать не только освобождение от оккупации Нагорного Карабаха и других районов, но и создание возможности взаимного возвращения вынужденных переселенцев.

Конфликт не может быть решен военным путем. Эскалация станет причиной конфликта на территории Грузии, России и стран НАТО. Армения потребует коридор до России, Грузия же обратится в НАТО. Россия начнет предпринимать шаги для сохранения своих интересов в регионе. Для Азербайджана это значит остаться между Россией и Ираном и подставить под удар свои активы и политическое влияние в России.

Самый лучший формат – это создание новой контролирующей комиссии «треугольника», но Запад никогда не допустит этого. Поэтому постоянная военная эскалация и гуманитарные связи в ближайшем будущем будут стоять на повестке дня», - сказал М.Шевченко.

М.Шевченко отметил, что в России проживает больше армян, чем в Армении: «Поэтому Россия должна вести сбалансированную политику. Помимо этого, я с большой тревогой подхожу к существующим на сегодняшний день в Армении проблемам».

Он также отметил, что, если в Армении победу одержит партия «Дашнакцутюн», война будет заложена в основу политического курса этой страны, что небезопасно для всех.