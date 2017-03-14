И Бельгия пошла против Эрдогана

Руководство бельгийской оппозиционной партии «Фламандский интерес» выступило с инициативой по отмене визитов в страну турецких политиков на фоне напряженности между Нидерландами и Турцией. Об этом сообщают «Известия».

«Мы полностью поддерживаем политику Нидерландов в отношении Турции. Другие государства не должны влиять на политическую ситуацию в Европе. Турецкие чиновники хотели провести на территории Европы митинг с участием граждан турецкого происхождения. Это прямое вмешательство во внутренние дела ЕС», — заявил лидер партии «Фламандский интерес» Том Ван Грикен.

По его словам, «многие европейские партии солидарны с Нидерландами, и в скором времени они покажут эту солидарность».

Он отметил, что в ближайшее время в парламенте Бельгии будет рассмотрен вопрос о запрете на въезд в страну турецким политикам.

Ранее канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что запретил бы въезд в страну турецким министрам.