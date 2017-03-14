Турция будет жаловаться на Нидерланды в ООН, ОБСЕ и СЕ

Турция собирается подать жалобу в отношении Нидерландов сразу в три международные организации — ООН, ОБСЕ и Совет Европы — на фоне дипломатического скандала, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников издания, Турция планирует обратиться в данные международные институты в связи с тем, что Нидерланды, по мнению турецких властей, нарушили положения Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за скандала с Нидерландами. Позже Турция в дипломатической ноте Нидерландам заявила о нарушении Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях.

Министр Турции по делам ЕС Омер Челик сказал, что Анкара "несомненно" введет санкции в отношении Нидерландов на фоне разгорающегося дипломатического скандала.

Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.