Крупнейший банк Казахстана выйдет на азербайджанский рынок

Казахстанский Евразийский банк может выйти на рынки Азербайджана и Грузии. Об этом в интервью казахстанской версии журнала Forbes рассказал председатель правления банка Павел Логинов.

Он отметил, что в настоящее время частью стратегии банка является международная экспансия.

"Мы уже присутствуем на рынках Казахстана и России и хотим стать транзакционным хабом на всей евразийской территории, а также выйти на рынки Узбекистана, Киргизии, может быть, Азербайджана и Грузии", - заявил Логинов.

"По срокам пока ничего сказать не могу, пока рано об этом говорить", - добавил глава банка.

Евразийский банк, созданный в 1994 году, является одним из крупнейших банков Казахстана.