Международный банк Азербайджана представил новый сайт

Международный банк Азербайджана (МБА) представил обновленную версию корпоративного сайта www.ibar.az. Сайт с современным дизайном, соответствующий новым корпоративным стандартам МБА, отличается своей структурой и, самое главное, простотой пользования.

Согласно новой концепции, сайт станет своего рода онлайн-филиалом банка. Здесь можно не только получить подробную информацию об услугах и продуктах МБА, но и оформить их заказ. Клиенты с помощью сайта могут разместить заявки на получение кредита, заказать онлайн-платежные карты или справки о состоянии счета, воспользоваться услугой [email protected] и назначить встречу в удобное время в любом филиале или отделении МБА, оплатить задолженность по кредитам и коммунальные услуги, а также получить доступ к широким возможностям индивидуального и корпоративного интернет-банкинга.

Онлайн-консультант сайта ответит на все вопросы посетителей.

На сайте также размещена информация о направлениях деятельности МБА, новшествах, миссии, системе управления, финансовых показателях и многое другое.

Это обновление позволит повысить удовлетворенность клиентов и упростит доступ к банковским услугам и продуктам. Сегодня одной из основных целей МБА является клиентоориентированность и оптимизация каналов коммуникации с клиентами. Банк и далее планирует проведение работ по внедрению инноваций в этом направлении.

МБА обладает сетью, состоящей из 36 филиалов и 40 отделений, является крупнейшим банком Южного Кавказа по объему активов, клиентской базе и портфелю международных операций.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех филиалах и отделениях банка, а также позвонив в информационный центр по короткому номеру 937.