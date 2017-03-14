 

Международный банк Азербайджана представил новый сайт

 

Международный банк Азербайджана (МБА) представил обновленную версию корпоративного сайта www.ibar.az. Сайт с современным дизайном, соответствующий новым корпоративным стандартам МБА, отличается своей структурой и, самое главное, простотой пользования.

Согласно новой концепции, сайт станет своего рода онлайн-филиалом банка. Здесь можно не только получить подробную информацию об услугах и продуктах МБА, но и оформить их заказ. Клиенты с помощью сайта могут разместить заявки на получение кредита, заказать онлайн-платежные карты или справки о состоянии счета, воспользоваться услугой [email protected] и назначить встречу в удобное время в любом филиале или отделении МБА, оплатить задолженность по кредитам и коммунальные услуги, а также получить доступ к широким возможностям индивидуального и корпоративного интернет-банкинга.

Онлайн-консультант сайта ответит на все вопросы посетителей.

На сайте также размещена информация о направлениях деятельности МБА, новшествах, миссии, системе управления, финансовых показателях и многое другое.

Это обновление позволит повысить удовлетворенность клиентов и упростит доступ к банковским услугам и продуктам. Сегодня одной из основных целей МБА является клиентоориентированность и оптимизация каналов коммуникации с клиентами. Банк и далее планирует проведение работ по внедрению инноваций в этом направлении.

МБА обладает сетью, состоящей из 36 филиалов и 40 отделений, является крупнейшим банком Южного Кавказа по объему активов, клиентской базе и портфелю международных операций.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех филиалах и отделениях банка, а также позвонив в информационный центр по короткому номеру 937.

454 просмотров


Старости
Полад Бюльбюльоглу уходит в руководство ЮНЕСКО?
Полад Бюльбюльоглу уходит в руководство ЮНЕСКО?
Наша погода
Сегодня 12° / 4°
15 Март 14° / 6°
16 Март 12° / 6°
17 Март 12° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8577 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Полиция оцепила центр Киева
Суд над генералами МНБ отложен
При авиаударе в Мосуле погибли десятки людей
В Баку будет до 15 градусов тепла
Малайзия забальзамировала тело Ким Чен Нама
Наджмеддин Садыков отправился в Москву
Вместе с Баку: Россия-Турция в формате «азербайджанского треугольника» наша аналитика
Народный поэт об убийстве сына обновлено
Сомалийские пираты впервые с 2012 года захватили судно
Госкомстат назвал уровень инфляции в Азербайджане
Международный банк Азербайджана представил новый сайт
Крупнейший банк Казахстана выйдет на азербайджанский рынок
В Тбилиси прогремел сильный взрыв
Москва выдаст Анкаре кредит на покупку С-400 «Триумф»
Турция будет жаловаться на Нидерланды в ООН, ОБСЕ и СЕ
И Бельгия пошла против Эрдогана
Максим Шевченко об урегулировании в Карабахе
В США дом превратился в глыбу льда Видео
На фронте пройдет мониторинг
В Баку пропала школьница
Саргсян едет в Москву вместе с министром обороны
Белый дом вдвое сократит финансирование ООН
В Грузии у гражданина Азербайджана нашли оружие
Позиции азербайджанских войск обстреляли из минометов
Греция поддержала Турцию в конфликте с Европой