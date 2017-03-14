Госкомстат назвал уровень инфляции в Азербайджане

Инфляция в Азербайджане в феврале 2017 года составила 1,6%, сообщили Интерфакс-Азербайджан в Госкомитете по статистике.

«Инфляция в Азербайджане в феврале 2017 года составила 1,6%. При этом продовольственные товары подорожали на 2,5%, непродовольственные товары – на 0,9%, услуги населению – на 1%», - отметили в Госкомстате.

В группе продовольственных товаров рост цен в феврале зафиксирован на рис, муку, гречневую крупу, макаронные изделия, говядину, баранину и курятину, рыбную продукцию, колбасные изделия, молочную продукцию, сливочное и растительное масло, сахар и сахарный песок, кофе, чай и какао, яблоки, груши, лимон, апельсины, бананы, капусту, зелень, помидоры, огурцы, картофель, лук, чеснок, морковь, спиртные напитки.

Снижение цен имело место только на яйца. Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2016 года составила 12,4%.