Сомалийские пираты впервые с 2012 года захватили судно

Сомалийские пираты захватили грузовое судно, шедшее под флагом Шри-Ланки у Африканского рога, заявляют в правительстве одной из сомалийских провинций. Это первый захват судна сомалийскими пиратами за последние пять лет, отмечает эксперт.

О захвате грузового судна у берегов Сомали сообщил агентству Ассошиэйтед пресс источник в администрации полуавтономной территории Пунтленд. По словам источника, судно было захвачено еще в понедельник группой из примерно 20 пиратов.

Другой источник в администрации территории рассказал, что захваченное судно направилось к берегу.

Представитель флота Евросоюза, который участвует в операциях по борьбе с пиратами в регионе, в беседе с Би-би-си подтвердил сообщения.