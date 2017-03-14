 

Народный поэт об убийстве сына обновлено

 

«Я от вас услышал новость о том, что Ялчына забили до смерти. Я не знал. Мне было известно, что он упал, получил травмы, в результате чего скончался». Об этом АПА заявил народный поэт Фикрет Годжа. 

По его словам, у Ялчына Годжи не было врагов.

«Полиция выяснит детали, тогда я узнаю, как это произошло. У меня нет врагов. У Ялчына тоже не было врагов. Он был человеком, который спокойно работал, писал. Полиция за эти дни мне ничего не сообщала.  Даже не подозревал, что это может быть криминальным инцидентом, его могут убить», - сказал он.

*  *  *

Сын народного поэта Фикрета Годжи Ялчин Годжаев, тело которого было найдено несколько дней назад, был убит. Как сообщает пресс-служба МВД, сын поэта был смертельно избит тремя людьми.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК Азербайджана. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны Руслан Мамедов, Эльнур Нахмедов и Парвиз Гусейнов.

Сообщается, что они избили Ялчина Годжаева на почве конфликта.

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