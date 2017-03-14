Уже прошлые встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, а с момента нормализации отношений Турции и России их было четыре - подталкивали комментаторов к таким выводам, но не имели официальных подтверждений подобных обсуждений, за исключением, конечно, горизонтов взаимодействия, открывшихся на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле в октябре прошлого года.

Теперь очевидно, данный формат отношений Москвы и Анкары, «на троих» с Баку, занимает все большее внимание в переговорах высшего руководства России и Турции. По словам Эрдогана, получается, что все три внешние темы, сопряженные с плоскостью российско-турецкого сотрудничества, обсуждаемые президентами, напрямую касаются Баку: это взаимодействие в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), проблема Нагорного Карабаха, формирование трехстороннего механизма консультаций Азербайджан-Россия-Турция (http://www.kremlin.ru/events/president/news/54023).

Из восьми документов, подписанных в Кремле, несколько так или иначе касаются Азербайджана, а именно: в ряде случаев позволяют Баку продвигать свою повестку и в нескольких - иметь механизмы для закрепления интересов.

Первым делом самолеты…

Начнем с главного — Среднесрочной программы торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2017-2020 годы. Основная цель — расширение товарооборота и совместных программ, которые могут способствовать увеличению упавшего товарооборота до амбициозной планки в $100 млрд в год. Ряд проектов общего инвестиционного и товарного потока может быть поддержан азербайджанским бизнесом, учитывая обширную диаспору в Турции и России, а также крупными компаниями, ведущими деятельность сразу в трех странах. Давайте посмотрим, какие из них возможны в будущем, в среднесрочной перспективе и уже сейчас.

Нужно учитывать, что для России Турция — объект высокотехнологического экспорта по ряду отдельных отраслевых направлений, не говоря уже о военных поставках. К примеру, накануне визита Эрдогана был подписан контракт на закупку презентационных роботов российского производства (http://tehnoomsk.ru/node/2587), а в ходе визита турецкий лидер отметил важность привлечения турецких промышленников к вопросу поставок новых гражданских самолетов «МС-21», которые производятся в России.

Азербайджан также планирует закупать эти самолеты для обновления парка. Соответственно, на определенной стадии может возникнуть вопрос сборки этих самолетов в кооперации, в том числе на территории Азербайджана. Сейчас это, конечно, вопрос завтрашнего дня…

И снова про хлопок

Одним из перспективных направлений экономики Азербайджана сегодня и в предстоящие годы станет развитие хлопковой переработки, которая наверняка привлечет турецкий бизнес для реализации готовых изделий на российском рынке. Один из основных лоббистов улучшения российско-турецких отношений Джавит Чаглар - глава компании Nergis Holding. До санкций 2015 года он планировал оборудовать в Дагестане крупный текстильный индустриальный парк. Другой его крупный проект начал осуществляться в 2013 году во Владимирской области, где было подписано четырехстороннее соглашение между правительством Дагестана, руководством области, ЗАО "ТБФ Девелопмент" и Nergis Holding об инвестициях в строительство текстильного и швейного производств полного цикла (объемом около $700 млн).

Учитывая серьезную ставку Баку на развитие хлопкового агропроизводства (в 2016 году посевные площади под хлопчатник выросли в 2,8 раза), Азербайджан оказывается ближайшим поставщиком сырья для Владимирской области. Несмотря на проблемы с урожайностью и определенные нестыковки в отчетах по сбору, очевидно стремление Баку сделать эту отрасль сельского хозяйства одной из основных статей экспорта в данном сегменте экономики.

Наконец, не будем забывать о фундаментальных проектах, которые закладывают костяк тройственной промышленной кооперации, - это нефтехимия. К середине 2018 года SOCAR планирует закончить строительство карбамидного завода в Сумгаите. Турция ежегодно импортирует 1,5 млн тонн минеральных удобрений. Азербайджан рассчитывает поставлять Турции порядка 450-500 тыс. тонн этой продукции. Газ для производства скорее всего будет поставляться из России, как это видно на примере метанольного завода, учитывая, что большая часть добычи Азербайджана идет сейчас, и в дальнейшем будет направляться, в основном на экспорт...

Посмотрим на перспективы развития совместной электроэнергетики. Существуют несколько проектов объединения энергосистем: Азербайджан-Грузия-Турция и Россия-Азербайджан-Иран. Азербайджанская генерирующая компания ОАО Azerenerji пока не получила лицензию на реализацию электроэнергии в Турции. У Баку были планы выйти через Турцию на электроэнергетический рынок ЕС.

Проблема в том, что энергетическая обеспеченность на душу населения в Азербайджане ниже российского уровня (в России - 1,35 кВт, в странах ЕС - 1,3-3 кВт, в Азербайджане - 0,75 кВт). Выход из этой ситуации только в повышении установочной мощности энергосистемы через объединение сетей Южного Кавказа, России и Турции. Это позволит создать единый рынок электроэнергии и в перспективе обеспечит его интеграцию с европейским энергетическим рынком.

Баку на пересечении

Теперь рассмотрим еще один пакет соглашений, подписанных в Москве в ходе визита Эрдогана. Соглашение между Российским фондом прямых инвестиций и Турецким суверенным фондом о создании российско-турецкого инвестиционного фонда объемом в $1 млрд, а также меморандум о взаимопонимании между Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» и Управлением по развитию и поддержке предприятий малого и среднего бизнеса (KOSGEB).

Первые вложения совместного инвестиционного фонда касаются сферы строительства в России: средства получит крупнейший инфраструктурный лоббист Rönesans Holding. Но Азербайджан оказывается в числе стран, если не единственной, где сосредоточена большая часть совместных компаний. Фактически Баку на пересечении российско-турецких проектов.

За пределами нефтегазового сектора, наиболее заинтересована в развитии трехсторонней кооперации инвестиционно-банковская группа ВТБ. К примеру, ВТБ "Азербайджан" занимается целевым финансированием проектов в рамках российско-азербайджанского сотрудничества, выполняя роль экспортного кредитора для азербайджанских производителей (более 60% портфеля ВТБ "Азербайджан" составляет бизнес-кредит малому и среднему бизнесу). "ВТБ-капитал" занимается несколькими проектами инвестиций в Турции. В частности, в ноябре стало известно, что ВТБ приобретает долю в телеком-операторе Turkcell совместно с «Альфа-Групп», которая уже владеет 13,2% турецкой компании, и планировала увеличить свою долю вдвое…

Есть значительное количество компаний, имеющих интерес в "тройке" просто на уровне наличия торговых партнеров. В их числе металлурги, аграрные компании, автосборка (группа ГАЗ развивающая автосборку своих грузовиков в турецкой Сакарье заинтересована в покрытии рынка Грузии и Азербайджана). По состоянию на конец 2016 года Россия и Турция входили в пятёрку основных торговых партнёров Азербайджана: Турция с общим товарооборотом на $1,459 млрд. (импорт из Азербайджана на $0,727 млрд., экспорт на $0,732 млрд.) занимала первое место, Россия на третьем - с $1,197 млрд. ($0,229 млрд. и $0,968 млрд.).

Нефтегазовый альянс

Понятно, что сотрудничество в этой отрасли, наиболее капиталоемкое и "интересное" с точки зрения геополитики, цементирует любой союз. Обсуждение вариантов инфраструктурных решений для поставок российского газа на южный европейский, и в частности итальянский, рынок шло в течение всего 2016 года. Финалом стало подписание в Стамбуле меморандума о начале строительства "Турецкого Потока". Но дело идет дальше, "Газпром" обсуждает возможность использования для поставок газопроводов Poseidon и TAP (Трансадриатический газопровод) По большому счету других вариантов для расширения нет - поставки российского газа в Италию постоянно растут, сейчас они составляют почти 25 миллиардов кубометров в год, страна входит в тройку основных потребителей, лидерство в котором делят Турция и Германия. Растет потребление Греции, Хорватии, Болгарии — по объему сравнительно небольшое, но отказываться от этого рынка никто не будет.

Учитывая, что потенциальное будущее предложение газа идет не только от России и Азербайджана, но и со стороны израильского месторождения "Левиафан", кипрского "Афродита", египетского "Зохр" и ряда других, рынок Юго-Восточной Европы будет находиться в зоне достаточно высокой конкуренции.

После старта "Турецкого потока" Москва решила сделать Турцию своим новым газовым хабом вместо Украины. Единственная возможность развивать этот проект – превратить конкуренцию в сотрудничество, что и осуществляется путем трехстороннего взаимодействия "Газпрома" и "Роснефти", с одной стороны, с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и турецкими компаниями на турецком нефтегазовом рынке – с другой. У этих кампаний достаточно возможностей для взаимных свопов, перекрестных сделок, создания совместных предприятий, в которых распределяются риски и изыскиваются обоюдные выгоды.

Возможно, Москва будет использовать и ТАР, и Poseidon, то есть будет принято решение о строительстве морского участка Poseidon мощностью 10-12 миллиардов кубометров в год. Но вначале, скорее всего, это будет один из проектов. Если будет решение поддержать ТАР, то это позитивно повлияет на скорости строительства и финансовые характеристики проекта. Возможно, что в нем через дочернее предприятие примет участие "Роснефть". В любом случае, "нефтегазовые узы" укрепят тройственный союз Москвы-Баку-Анкары и скорее всего повысят стоимость SOCAR, что очевидным образом улучит показатели азербайджанского бюджета. .

Особенности неореализма Москвы и Анкары

Сразу скажем, особенности алгоритма "трёхстороннего механизма" нужно искать в современном неореализме, когда сохраняется вся гамма отношений: острые дискуссии и проблемы, не блокируют отношения, но они и не замалчиваются, просто обсуждаются отдельно от треков, которые двигают и расширяют пространство позитивного взаимодействия. Иными словами, будет строиться "Турецкий Поток", но и будут иски "Газпрома" к частным региональным компаниям по поводу ранее предоставленных скидок. Турецкие кампании снова активизируются в российском строительном секторе, но проблемы с поставками аграрной продукции останутся (российские санкции, частично снимут, но приобретут характер протекционистских заградительных мер поддержки национального агропрома). Турецкий бизнес будет наращивать позиции в Крыму, при этом Анкара будет последовательно голосовать за резолюции в поддержку территориальной целостности Украины, Москва не закроет на своей территории представительства курдских организаций, а Турция будет поддерживать структуры тех же крымских татар. Есть разница в тактических вопросах карабахского урегулирования, но общее видение приемлемого решения…

Некоторых это вводит в заблуждение, заставляя думать, что отношения Москвы и Анкары носят временный и конъюнктурный характер. На самом деле, то что произошло с Россией и Турцией в первые полтора десятилетия 21 века - феноменальный разворот, который просто так не проходит без следа, и не разменивается даже на острейшие кризисы. Правда и в том, что российско-турецкие отношения "не остынут" до североевропейского безэмоционального стандарта: они будут бурными как поток, с периодическими обострениями и "падениями". Искусство Эрдогана и Путина в том, что они могут обуздать этот поток и направить на выработку энергии. Уже не только в переносном, но и буквальном смысле. К этой же категории политиков относится и Ильхам Алиев. В этом плане, Баку повезло, что между северным другом и родным братом Азербайджана сложилась подобная гравитация.