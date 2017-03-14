 

В Баку будет до 15 градусов тепла

 

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами возможен туман. Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Ночью на Абшероне ожидается 4-7, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы  760 мм рт.ст. Относительная влажность ночью  86-95%, днем  60-70%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 15-17 марта на Абшеронском полуострове метеорологические факторы будут благоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, днем в западных районах возможны дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

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