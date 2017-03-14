Суд над генералами МНБ отложен

Назначенное на сегодня судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника главного управления и начальников управлений упраздненного МНБ Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, высокопоставленных лиц этой структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова не состоялось.

Как сообщает АПА, процесс в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова был отложен. Причиной послужило то, что Габиб Гасанов участвует в совещании в связи с другим уголовным делом.

Заседание продолжится 28 марта.

Отметим, что обвиняемые лица в 2004-2015 годах в составе организованной группы использовали свое служебное положение в корыстных целях, превышали служебные полномочия.