Полиция оцепила центр Киева

В центральной части Киева с 14 по 17 марта усиливается охрана общественного порядка, сообщает пресс-служба столичной полиции. Так, правопорядок будут обеспечивать более 1,4 тысячи сотрудников структурных подразделений органов внутренних дел и бойцов Нацгвардии.

Полицейские просят с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности.

Также участников массовых мероприятий призывают быть внимательными и бдительными, не поддаваться на провокации, а в случае обнаружения подозрительных лиц или пакетов – немедленно сообщать правоохранителям.