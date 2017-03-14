В Агсу пятиклассник скончался от травм на футболе

В Агсуинском районе школьник скончался от тяжелых травм.

Как сообщает АПА, житель села Кендоба Али Мехман оглу Алиев (2006 г.р.) поступил в Центральную районную больницу Агсу с диагнозом "травма головы, перелом левой височной кости и кровоизлияние в мозг". Ввиду тяжелого состояния после оказания необходимой помощи он был отправлен в Баку.

Ученик 5-го класса средней школы села Кендоба Али Алиев скончался в больнице в Баку.

В прокуратуре Агсуинского района подтвердили факт АПА. Отмечено, что А.Алиев упал во время игры в футбол во дворе школы.

Ведется расследование.