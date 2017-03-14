Чубайс: «Меня шантажирует Соловьев»

Возглавляющий российскую государственную корпорацию «Роснано» Анатолий Чубайс в своем фейсбуке сообщил, что решил подать в суд на своего бывшего наемного менеджера Илью Сучкова, который сейчас якобы шантажирует его при помощи журналистов Олега Лурье и Владимира Соловьева, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Московский комсомолец».

Напомним, о конфликте Чубайса с Сучковым в сентябре 2016 года писал Forbes. Из его публикации следовало, что Чубайс продал ранее принадлежавшую ему компанию, занимавшуюся строительством его дома, своему наемному менеджеру Илье Сучкову. После этого компания не расплатилась по кредитам, ранее предоставленным ей, в частности, знакомым Чубайса Борисом Минцем, из-за чего начались судебные разбирательства со взаимными обвинениями сторон.

Сучков утверждал, что Минц якобы захотел заполучить недостроенный дом Чубайса, в окружении главы «Роснано» заявляли, что это не соответствует действительности и Чубайс сам намерен вступить во владение домом.

Сегодня же он придал новый толчок истории, заявив, что на Сучкова работает «группа товарищей чеченской национальности», которых всех вместе он и обвиняет в вымогательстве и клевете.

«Вначале, — представил Чубайс свою версию истории вокруг особняка, — от меня потребовали покупки дома по неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров с угрозой их публикации».

В итоге, по словам руководителя госкорпорации, к давлению на него подключился журналист Олег Лурье, известный, в частности, тем, что «отсидел 4 года за вымогательство и мошенничество», а также Владимир Соловьев: насчет последнего Чубайс замечает, что «странно, если бы этого не произошло», и пишет, что представляет себе «совместную вечеринку веселой троицы».

Напомним, конфликт Чубайса с Соловьевым разгорелся еще в январе. Тогда Чубайс в твиттере описал «ужас», который испытывали инвесторы в Давосе из-за нестабильной ситуации в мировой экономике. На это Соловьев заметил, что Чубайс не «покаялся перед россиянами», и в ответ узнал о себе, что «тележурналист В.Соловьев вот уже лет 15 безошибочно знает, на кого можно наезжать, а на кого нет», а впоследствии и то, что является «не очень умным», так как рассчитывает увидеть Чубайса у себя в эфире.