Москва опровергла ввод спецназа в Египет

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщение о якобы размещении подразделения российского спецназа в Египте, передает РИА Новости.

«Никаких российских подразделений специального назначения в Сиди-Баррани (Арабская Республика Египет) нет. Подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год. Особенно часто такие «видения» посещают анонимов на Украине и в Прибалтике», — заявил Конашенков.

Ранее в Совфеде назвали фейком сообщение о российских военных в Египте. В Госдуме также назвали вбросом сообщение о российских военных в Египте.