Армянская община Молдовы обратилась с жалобами, направленными против экс-омбудсмена республики Аурелии Григориу, в Совет по предупреждению и борьбе с дискриминацией и в Союз адвокатов. Известному юристу и правозащитнику выдвинуты, в числе прочих, обвинения в дискриминации армянского населения Молдовы и в разжигании межнациональной розни. На данный момент представители армян требуют санкций и отзыва адвокатской лицензии Аурелии Григориу.

В то время как в Узбекистане разворачивалось дело историка Шухрата Саламова, армянская община Молдовы подала в официальные инстанции жалобы на правозащитника Аурелию Григориу. Национальных армянских объединений в Молдове несколько, но не все они имеют государственную регистрацию и, разумеется, не все занимаются активной общественной деятельностью.

Трудно предоставить точные сведения о том, насколько многочисленна армянская община, выступившая истцом в деле Григориу. Однако следует отметить, что армян в Республике Молдова традиционно проживало и проживает достаточно много – одна из улиц в центре Кишинева, где когда-то был армянский квартал, по сей день называется Армянской. Сейчас, по утверждению историков, армянское население Молдовы не является потомками тех армян, которые жили в этих краях до Второй мировой войны. При этом в Молдове сохранялось бережное отношение к армянскому культурному наследию.

Спорный вопрос относительно исторической армянской капеллы-склепа стал одним из аргументов армянской общины в претензии к Аурелии Григориу. В августе 2015 года haqqin.az рассказывал о скандальной истории кладбищенской часовни и злоупотреблениях ее армянского арендатора. Сей прецедент правозащитник и упомянула в программе азербайджанского телеканала. А в жалобе армянской общины это было отнесено к другой, успешно функционирующей Армянской церкви Рождества Богородицы, о которой речь не шла, и было представлено как заведомо ложное и очерняющее армян обвинение. Быть может, случилось просто ошибочное недопонимание?

В целом на состоявшемся 9 марта заседании Совета по предупреждению и борьбе с дискриминацией и обеспечению равенства армянская сторона базировалась на телевизионных записях выступлений Аурелии Григориу, и в первую очередь на азербайджанских телеканалах. Причем в свободном доступе они находятся в интернете вне Молдовы (YouTube) и давность их составляет от года и более. Интересное совпадение: перед Новым годом посол Армении (до сих пор армянского диппредставительства такого уровня в Молдове не было) вручил верительные грамоты молдавскому президенту, и уже в январе появились жалобы на Аурелию Григориу.

В ходе заседания по делу Григориу истцы представили «нарезку» из видеофрагментов – беседы о проблеме Карабаха на ТВ Азербайджана, пресс-конференция по итогам нашумевшего доклада молдавского омбудсмена о замороженных военных конфликтах в Ереване с его неоднозначными последствиями. Из них представители армянской диаспоры вынесли оскорбительные для армян обвинения в агрессии, человеконенавистничестве и «армянском терроризме». Далее последовал вывод, что данная позиция публичной личности служит дискриминации армян Молдовы и разжиганию межнациональной розни.

Ради справедливости заметим, что Аурелия Григориу известна бескомпромиссными и подчас весьма резкими высказываниями. В ответном обращении к Совету по борьбе с дискриминацией она аргументировала ранее озвученные мнения. В вопросе армянской агрессии была сделана ссылка на документы международных структур – Красного Креста, ПАСЕ, ООН и других. Правозащитник также рассказала о введении в оборот сотрудником Госдепа США в 1982 году термина «армянский терроризм» и в контексте темы «человеконенавистничество» сообщила о современной героизации фашистского деятеля Гарегина Нжде, участвовавшего в Холокосте.

Аурелия Григориу особо акцентировала внимание на гарантированной в демократическом обществе свободе мнения и распространения информации, в защиту которой не раз выступала. По утверждению правозащитника, ни ее высказывания, ни выражение негодования, ни какие-либо фактические сообщения «не являются призывами к разжиганию межнациональной розни» и «не подразумевают дискриминацию по отношению к армянскому населению Молдовы».

Если молдавский Совет по борьбе и предупреждению дискриминации вынесет решение в пользу армянской общины, он может назначить санкции по отношению к Аурелии Григориу. По аналогии со сходными прецедентами можно предположить требование принести публичные извинения. Однако правозащитника в скором будущем ожидает еще одно разбирательство – в ее профильной профессиональной организации, в Союзе адвокатов Молдовы.

Если комиссия по этике Союза адвокатов, куда поступила вторая аналогичная жалоба армянской общины, примет сторону заявителей, практикующий адвокат Аурелия Григориу может, согласно их требованию, лишиться лицензии, а вместе с ней возможности вести профессиональную деятельность и получать средства к существованию.

С практической точки зрения, здесь ситуация выглядит серьезнее, чем, например, недавний случай с генеральным директором телеканала «Санкт-Петербург» Борисом Петровым, на которого буквально обрушилась армянская диаспора северной российской столицы после эфира сюжета о Ходжалинской трагедии в конце февраля.

Как и в голландском Алмело, где по обращению армянских активистов инициирован судебный процесс против главы азербайджано-турецкого культурного союза Ильхана Ашкына и решение суда будет оглашено 17 марта, заключение Совета по борьбе с дискриминацией в Молдове в отношении Аурелии Григориу еще не составлено. Оно появится неделей позже. Возможное требование Совета принести извинения правозащитник выполнять не намерена.

При любом исходе армянская община Молдовы может последовать примеру голландской диаспоры и обратиться далее в судебную инстанцию. Косвенно о таком намерении заявил армянский представитель, известный журналист Эрнест Варданян на заседании Совета по борьбе с дискриминацией, упомянув в качестве конечной цели Евросуд.