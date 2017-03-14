Бывшего главу Тайваня обвинили в утечке секретных данных

Прокуратура Тайбэя обвинила бывшего главу администрации Тайваня Ма Инцзю в разглашении информации, имеющей конфиденциальный характер, которая должна была хранится в секрете согласно соответствующему законодательству. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Депутат Демократической прогрессивной партии Тайваня Кэ Цзяньмин подал иск против Ма Инцзю в 2013 году, обвинив бывшего главу администрации острова в разглашении деталей о расследовании, которое велось в его отношении. Дело касалось незаконного политического лоббирования, в котором фигурировали Кэ Цзяньмин и тогдашний спикер законодательного собрания, депутат от партии Гоминьдан Ван Цзиньпин.

Окружная прокуратура Тайбэя заявила, что Ма Инцзю «нарушил положения уголовного кодекса, предав огласке в сентябре 2013 года секретную информацию, касающуюся вопросов за исключением национальной обороны». Ма Инцзю также обвиняется в нарушении закона о защите персональной информации, сообщается агентство.