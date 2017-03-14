 

МИД Азербайджана: «Саргсян не имеет права»

 

«Статью президента Армении Сержа Саргсяна в российской газете «Известия» под названием «Безопасность и устойчивое демократическое развитие» правильнее было бы назвать «Война, военная диктатура и социально-экономический застой», - сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя статью главы Армении.

Вследствие политики и военной авантюры нынешнего армянского руководства Армения находится в самоизоляции, политическом, социально-экономическом и демографическом кризисе, отметил Гаджиев.

В отличие от руководства Армении, реальные статистические данные и отчеты международных институтов наглядно показывают плачевное состояние этой страны, сказал он.

«За последние восемь лет, в период президентства Саргсяна, внешний долг Армении вырос более чем на 300 процентов и составляет более 50 процентов ВВП. Превышение внешнего долга над реальными доходами Армении говорит о приближении страны к полному дефолту. Международные финансовые институты неоднократно выражали свое беспокойство по этому поводу. Несмотря на то, что в стране указывают, что уровень бедности составляет 32 процента, в реальности данный показатель превышает 50 процентов. Несмотря на привлеченные из-за рубежа средства, в стране нет устойчивого развития, не созданы экономическая база и структура», - сказал Гаджиев, добавив, что, в отличие от популистских заявлений армянского руководства, реальная экономическая ситуация в этой стране оптимизма не внушает.

По его словам, точно так же руководство Армении искажает вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«В связи с конфликтом международные документы и мировое сообщество заявляют одно, а руководство Армении – другое. Глава государства, осуществившего оккупацию, агрессию и кровавую этническую чистку, не имеет никакого политического, юридического и морального права выступать от имени международного сообщества и сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Если Армения действительно заинтересована в урегулировании конфликта в соответствии с волей международного сообщества, то должна обеспечить немедленный, безоговорочный и полный вывод своих войск с оккупированных азербайджанских территорий, как того требуют резолюции СБ ООН», - сказал официальный представитель МИД Азербайджана.

Как результат факт военной оккупации, составляющий фундаментальную основу конфликта, должен быть устранен с изменением статус-кво, который сопредседатели Минской группы ОБСЕ считают недопустимым и неустойчивым, отметил он.

Однако, добавил Гаджиев, в действительности все наоборот. Армения не допускает проведения субстантивных переговоров, продолжает военные и политические провокации и всеми способами пытается сохранить статус-кво, основанный на оккупации, подчеркнул он.

Вместо того чтобы обманывать армянский народ и международное сообщество, было бы целесообразнее, если бы руководство Армении занялось реальным урегулированием конфликта и демонстрировало конструктивную политическую волю, заключил Гаджиев.

2664 просмотров


Старости
Народный поэт об убийстве сына
Народный поэт об убийстве сына обновлено
Наша погода
Сегодня 11° / 3°
15 Март 14° / 6°
16 Март 12° / 6°
17 Март 12° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8577 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Александр Рар: «Западу сейчас не до Азербайджана и геополитики» эксклюзив
Россия будет лечить раненых армии Хафтара
Саргсян в Москве
Президент Ильхам Алиев: «Надо больше покупать и продавать Франции»
Второй шанс Ровнага Абдуллаева в Турции
Президент И.Алиев из Парижа ответил Саргсяну: «Почему ты такой бедный?»
Мол, не армяне убивали в Ходжалы продолжение полемики
Обвал доллара в Азербайджане продолжается: 1,7279 маната за доллар
Дмитрий Медведев в санатории азербайджанского депутата-олигарха
МИД Азербайджана: «Саргсян не имеет права»
Бывшего главу Тайваня обвинили в утечке секретных данных
Армяне пошли на Аурелию Григориу haqqin.az из Кишинева
Москва опровергла ввод спецназа в Египет
«Угнать за 60 секунд»: поход в магазин стоил бакинцу внедорожника
Чубайс: «Меня шантажирует Соловьев»
В Агсу пятиклассник скончался от травм на футболе
Полиция оцепила центр Киева
Суд над генералами МНБ отложен
При авиаударе в Мосуле погибли десятки людей
В Баку будет до 15 градусов тепла
Малайзия забальзамировала тело Ким Чен Нама
Наджмеддин Садыков отправился в Москву
Вместе с Баку: Россия-Турция в формате «азербайджанского треугольника» наша аналитика
Народный поэт об убийстве сына обновлено
Сомалийские пираты впервые с 2012 года захватили судно