Дмитрий Медведев в санатории азербайджанского депутата-олигарха

Несколько дней назад премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед совещанием по развитию туризма на Северном Кавказе посетил в Ессентуках новый санаторий. О работе санаторно-курортного комплекса «Источник», введенного в строй летом 2016 года, главе правительства рассказала директор учреждения Ирина Матвиец.

Санаторно-курортный комплекс «Источник» построен в рамках сотрудничества между Азербайджаном и Ставропольским краем, рассчитан на 444 места. Общая стоимость инвестпроекта составила 1,5 млрд рублей, при этом между инвестором и краевым правительством заключено соглашение, предусматривающее налоговые преференции.

Инвестором, на чьи деньги был построен санаторий, является депутат Милли Меджлиса Азербайджана Асабил Гасымов.

Медведев осмотрел медицинский центр санатория, в том числе кабинеты с лечебными минеральными и вихревыми ванными, где задал уточняющие вопросы, в частности об установленном оборудовании. Также главе кабмина продемонстрировали бассейн с пресной водой и ресторан санатория.

Санаторий специализируется на профилактике и лечении целого ряда заболеваний, в том числе желудка, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

Депутат от Имишлинского района Асабил Гасымов владеет огромной бизнес-империей и фактически входит в десятку самых богатых бизнесменов страны. По информации, проходившей в разное время в СМИ, депутату принадлежит ООО «Кармен», которое обеспечивает практически всю страну мукой.

Среди собственности депутата указывается фирма «Димес-Кавказ», компания по продаже Ramse, а также завод по производству соков Dimes. Кроме этого, по сведениям, депутату принадлежит доля в яичном бизнесе, в частности птицеферма Görədil.

Поэтому неудивительно, что депутат с такой легкостью расстался с 1,5 млрд рублей (более 25 млн долларов) в строительство санатория.