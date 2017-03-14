Армянский политолог Арсен Мелик-Шахназаров отметил 25-летие массового истребления его соотечественниками жителей небольшого азербайджанского городка Ходжалы текстом, которым московская “Независимая газета” (”НГ”) сочла возможным освятить скорбную дату. Скорбную не только для сограждан безвинно убиенных стариков, женщин и детей, но и прежде всего и главным образом для армян, поскольку резня, устроенная под командованием Сержа Саргсяна в ночь на 26 февраля 1992 года, обозначается столь любимым для армянского слуха термином "геноцид".

Обвинения свои я не так давно адресовал не столько армянским националистам, сколько “НГ”, опустившейся так низко, что считает возможным в день памяти безвинно убиенных публиковать полные фальсификаций и инсинуаций тексты. Потому и назвал я немногословные заметки свои “Не по-русски это, не по христиански”. Разве это не так? “НГ” благоразумно, как и подобает опытной газете, промолчала. А вот А.Мелик-Шахназаров, на что я, признаюсь, и рассчитывал, бросился в атаку: брюзжа слюной, обзывая полемизирующего с ним автора лжецом и прочими бранными словами. Негоже так. Неинтеллигентно и не по-журналистски, хоть и подписываешь свои публикации – “политолог”. Особенно если не прав.

Так что позвольте доложить вам, уважаемый политолог, о давнем наблюдении, согласно которому, коли вы сердитесь и лезете в драку, значит, точно знаете о своей неправоте. Так считали еще древние: “Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав”. Совершив непростительную для полемиста ошибку – ввязавшись в спор по заведомо проигрышной теме, мой ереванский оппонент забыв о сотнях расстрелянных его соотечественниками морозной ночью беззащитных людях приводит свои главные доводы, дабы отвести подозрения от армян: чуть ли не аршином мерит расстояние до Агдама и Степанакерта, утверждает, что Томас де Ваал в интервью с Саргсяном расковычил фразы последнего о том, что армяне вполне сознательно совершили акт возмездия в Ходжалы и т.д. и т. п. – “Это мы должны были сделать”. Получается более чем двусмысленная картина: командир отдававший приказ в 1992 году уничтожить мирных жителей азербайджанского города буквально настаивает в беседе с видным английским писателем и политологом Томасом де Ваалом на своей причастности к геноциду в Ходжалы и даже оправдывает это свое злодеяние, а А.Мелик-Шахназаров оспаривает этот приказ, ввиду того, что армяне предусмотрительно всего лишь погнали обреченных на заклание стариков, женщин и детей к дороге (?!).

Правда, надо воздать должное ереванскому политологу, своего английского коллегу он не называет ни лжецом, ни путаником. Хотя в тоне его и угадывается недовольство тем, что тому удалось таки узнать правду о Ходжалы, как говорится из первых рук. И теперь уже от этого никуда не денешься. Лучше промолчать, коли признаться в содеянном ужасе нет ни сил, ни истинного благородства.

Увы, А. Мелик-Шахназаров, судя по всему, не собирается сворачивать с тропы войны. Молодой видать, не опытный. Не знает, что в такого рода случаях лучше промолчать, ибо провоцировать бесконечные споры – значит вновь и вновь напоминать миру о трагедии, случившейся в Ходжалы. И чем больше доказывают в Ереване, что это, мол, не армяне, тем меньше веры в это. Такова особенность лжи. Я на этом ставлю точку – мне надо докончить книгу о главной армянской тайне – неизлечимой психической болезни, которым, увы, страдает древний народ, и которая-то и является причиной его всех бед. Полагаю, что ереванский политолог с нетерпением ждет моего ответа на его запоздалые свидетельства о геноциде в Ходжалы, чтобы вновь разразиться бранью. Валяйте. Напоминайте людям о гибели Ходжалы. Криминалистам давно известно – убийцу все время тянет на место совершенного им преступления. Значит чувствует или знает свою неправоту А. Мелик-Шахназаров. Но вот беда, коллега, чем больше вы оправдываете убийства в Ходжалы, тем меньше вам веры. Это то, что и ставлю я своей целью.