Президент И.Алиев из Парижа ответил Саргсяну: «Почему ты такой бедный?»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с французскими бизнесменами выразил сожаление, что некоторые французские компании ведут деятельность на оккупированных территориях Азербайджана.

«Это нарушает как наше законодательство, так и международное право. Азербайджан предпринимает серьезные шаги для того, чтобы поднять этот вопрос на международном уровне. В том числе делаются обращения в международные суды. Поэтому я бы хотел призвать эти компании отказаться от незаконной деятельности на оккупированной территории. Это не принесет больших денег, а создаст большие трудности», - сказал президент на встрече с членами бизнес-совета Движения предприятий Франции (MEDEF).

Ильхам Алиев также отметил, что несколько дней назад в MEDEF выступал президент Армении Серж Саргсян. Вместо того чтобы убеждать французских инвесторов вкладывать деньги в свою страну, он выступал с необоснованными заявлениями против Азербайджана.

«Саргсян говорил об инновациях, утверждал, что Армения является страной инноваций. Честно говоря, мы в Азербайджане очень много смеялись на эту тему. Есть такая поговорка: «Если ты такой умный, то почему такой бедный?». Вместо того чтобы рассказывать сказки французским компаниям, президенту Армении следовало бы сконцентрировать свое внимание на ужасной экономической ситуации в Армении, большая половина населения которой живет за чертой бедности.

По их официальной статистике, ежегодно Армению покидают 60 тысяч человек. А по имеющейся у нас информации, эта цифра достигает 100 тысяч человек. Если бы эта страна и вправду была привлекательной, то люди предпочитали бы жить в ней, а не покидать», - сказал президент Ильхам Алиев.