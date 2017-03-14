Второй шанс Ровнага Абдуллаева в Турции

У Госнефтекомпании Азербайджана появился второй шанс выиграть тендер на покупку крупнейшей автозаправочной сети в Турции OMV Petrol Ofisi. Как передают турецкие СМИ, правительство этой страны на фоне дипломатического скандала с Нидерландами может заблокировать сделку по продаже OMV Petrol Ofisi компании VIP Enerji AS, «дочке» Vitol Investment Partnership Ltd.

Напомним, нидерландская Vitol окончательно договорилась с австрийской OMV о покупке ее турецкой «дочки» по реализации топлива OMV Petrol Ofisi в начале марта 2017 года. Сумма сделки оценивается в 1,368 млрд долларов США.

Закрыть ее компании рассчитывали не позднее третьего квартала 2017 года при условии получения одобрения от Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) и Управления конкуренции Турции. Но сейчас получение одобрения оказалось под вопросом из-за дипломатического кризиса, возникшего между Турцией и Нидерландами.

Эта сложная ситуация ставит сделку между OMV и Vitol под вопрос. И значит, у SOCAR, серьезно заинтересовавшейся приобретением сети АЗС OMV Petrol Ofisi, появился второй шанс.

Напомним, в финальном этапе конкурса по приобретению активов OMV в Турции SOCAR участвовала наряду с Vitol, а также консорциумом Saudi Aramco и Petromim-C. Актив более чем привлекательный. Доля Petrol Ofisi на топливном рынке Турции составляет около 23%. Бизнес включает сеть из 1709 АЗС, крупнейшее в стране нефтепродуктохранилище и логистическую сеть общей емкостью 1 млн кубометров.