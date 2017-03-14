 

Президент Ильхам Алиев: «Надо больше покупать и продавать Франции»

 

Азербайджан нацелен на диверсификацию товарооборота с Францией, сказал президент Ильхам Алиев на встрече с членами бизнес-совета Движения предприятий Франции (MEDEF) в Париже, сообщает сайт главы государства.

«Если посмотреть на структуру нашей торговли, то она в основном состоит из экспорта азербайджанской нефти во Францию. Поэтому мы должны его диверсифицировать, больше покупать и больше продавать», - сказал Ильхам Алиев, выступление которого опубликовано на сайте главы государства.

По его словам, сегодня товарооборот между странами составляет менее 1 млрд евро.

«Более 50 французских компаний успешно работают в Азербайджане. Инвестиции Франции в экономику Азербайджана превышают $2 млрд. Они вложены главным образом в энергетический сектор, однако вкладываются инвестиции и в ненефтяной сектор. Это в первую очередь демонстрирует потенциал нашей страны, это также является показателем интереса бизнес-кругов Франции к деятельности в Азербайджане», - сказал Ильхам Алиев.

Президент добавил, что портфель проектов в Азербайджане с участием французских компаний оценивается около $2 млрд.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан стремится диверсифицировать экономику.

«В настоящее время доля нефти и газа в ВВП не превышает 30%. Остальная часть приходится на ненефтяной сектор. Сейчас мы активно работаем над диверсификацией нашего экспорта. В период, когда цена на нефть снизилась в 3-4 раза, в этом есть особая необходимость, и те доходы, что мы получали раньше и не имеем сейчас, должны компенсировать за счет неэнергетического экспорта. Поэтому мы вложили инвестиции главным образом в сельское хозяйство и промышленность, в то же время находимся в поиске рынков", - подчеркнул он.

Президент добавил, что Азербайджан считает привлекательным европейский рынок для увеличения ненефтяного экспорта.

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