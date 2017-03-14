 

Россия будет лечить раненых армии Хафтара

 

Россия выразила готовность принять на лечение новые группы раненых военнослужащих ливийской правительственной армии. Об этом в интервью РИА Новости заявил спикер ливийской Палаты представителей (парламент) Акиля Салех Иса.

«Дружественное российское правительство выразило готовность принять на лечение раненых и в итоге оно выполнило обещанное. Если мы будем нуждаться в том, чтобы отправить другую группу раненых в Россию, они готовы предоставить эту гуманитарную помощь», — уточнил он.

Около 70 военных из Ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Белкасим Хафтар, были в начале февраля отправлены в российские военные госпитали для прохождения лечения.

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