На прошедшей в Ереване выездной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» присутствовал член Валдайского клуба, немецкий политолог Александр Рар, который в беседе с haqqin.az рассказал об этом мероприятии.

По его словам, члены Валдайского клуба договорились, что на сессии никто не будет затрагивать проблему Карабаха. "Да, нам задавали вопросы относительно этого конфликта, но мы вежливо отказывались на них отвечать. Это очень болезненная тема и любое неосторожное заявление могло быть неверно истолковано в одной или другой стране».

По словам Рара, на сессии, в основном, затрагивали темы экономического сотрудничества, влияния ЕС на регион, ситуация на Ближнем Востоке, европейско-турецкие отношения и перспективы Евразийского союза", сказал он.

Как Европа может влиять на регион, если у нее ухудшились отношения с Россией и Турцией? Отвечая на этот вопрос Рар отметил, что в Европе хотят защитить свои либеральные ценности.

«Наши политики с одной стороны опасаются возрастающего влияния Путина, с другой - усиливающего свою власть Эрдогана, а с третьей стороны - Трампа, который все больше отдаляет США от либеральных ценностей. Поэтому Европа решила жестко защитить свои либеральные ценности.

После 20-25 лет беспечной жизни Старому Свету приходится вновь сдавать экзамены на зрелость. Самым большим испытанием для Европы станут выборы во Франции. Они настолько грязные, что трудно даже прогнозировать их результаты.

Поэтому западный мир сейчас занят своими проблемами, ему сейчас ей не до Азербайджана, Карабаха, не до других конфликтов, не до геополитики. Не думаю, что вообще Европа в ближайшее время вернется к геополитическим вопросам, не решив свои внутренние проблемы", - сказал он.