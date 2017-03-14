Накануне сотрудники ООО «Азерйод» в Нефтчале провели забастовку. Как сообщил сегодня региональному корреспонденту haqqin.az правозащитник, глава общественного объединения Ekoloji Maarifçiliyə Yardım Танрыверди Гусейнов, рабочим завода были выплачены все долги по зарплате за январь, а 17 марта будут выплачены задолженности за февраль.

Напомним, в забастовке приняли участие 150 из 220 сотрудников завода. Они не вышли на работу, а собрались во дворе предприятия, требуя выплатить зарплату за несколько месяцев. Забастовка длилась около четырех часов.

С бастующими встретился технический директор «Азерйод» Эльшан Султанов, который пообещал, что вся задолженность по зарплате будет погашена в течение трех дней.

Отметим, что год назад завод посетил его владелец - российский миллиардер Искандер Халилов. Он поручил, чтобы руководство завода, несмотря на кризис, не увольняло сотрудников.

«Азерйод» ежегодно производит около 300 тонн йода. Это в 20 раз больше потребностей Азербайджана. Завод считается самым крупным в СНГ и третьим в мире.