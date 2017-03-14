 

Генпрокуратура об оргии в бейлаганской школе

 

В следственном отделе Управления полиции Бейлаганского района возбуждено уголовное дело по факту сексуальных действий в отношении несовершеннолетней Лалы Мамедовой (имя условное) со стороны ее односельчан Турала Керимова (1996 г.р.), Кямиля Гумбатова и др. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры.

По делу назначена судмедэкспертиза, опрошены многочисленные свидетели, проведены другие следственные мероприятия.

К.Гумбатов и Т.Керимов задержаны сотрудниками правоохранительных органов и привлечены к следствию. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что учащийся одной из бейлаганских школ стал шантажировать 17-летнюю ученицу ее интимными фото и принудил вступить в половой акт с двадцатью парнями.

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