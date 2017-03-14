«Несмотря на негативное отношение к «хрущевкам», они все-таки выполнили свою историческую миссию». Так эксперт по недвижимости Рашад Алиев прокомментировал haqqin.az начавшийся в Баку снос старых домов.

Напомним, как сообщал haqqin.az, вчера премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде подписал распоряжение о перестройке 1-го микрорайона Баку. Согласно информации, распоряжение, в целях улучшения квартирно-бытовых условий жителей микрорайона и обеспечения их безопасности, предусматривает снос пятиэтажек («хрущевок»), которые в свое время были построены в качестве временного жилья, и возведение на их месте современных многоэтажных жилых домов.

По словам Алиева, когда строили «хрущевки», остро стоял жилищный вопрос. И они выполнили свою историческую миссию, позволив быстро обеспечить граждан жильем: «Существовавшие до того проекты не позволяли этого делать так быстро. Но у медали была обратная сторона — качество. Самые первые дома были рассчитаны на 25 лет. А нормативные сроки эксплуатации поздних серий рассчитаны на 50 лет с гарантией. В дальнейшем посчитали, что они могут простоять намного дольше».

«Хрущевки» строились начиная с 1950-х гг. как временное жилье — через 25 лет дома планировали снести, а вместо них построить более «долговечную» недвижимость. Такие многоэтажки в Советском Союзе считались социальным жильем, их раздавали бесплатно. Сами дома строили в стили функционализма (коробки без архитектурных излишеств). Постепенно во многих странах СНГ срок эксплуатации «хрущевок» продлили до 60 лет.

Всего архитекторы разработали шесть серий «хрущевок». Все они с невысокими потолками (2,55-2,6 метра) и с плохой тепло- и звукоизоляцией. Кроме того, есть множество модификаций, разработанных разными проектными институтами.

Есть «хрущевки» серии К-7. Это панельные дома с относительно большими кухнями, раздельными санузлом и комнатами. Как и в других «хрущевках», в домах плохая звуко- и теплоизоляция.

Серия 1-335. Это одни из самых неудачных серий панельных домов. Такие дома строились без лифтов и мусоропроводов, с проходными комнатами и совмещенным туалетом и ванной комнатой.

Сама распространенная в Советском Союзе серия — 1-447. Срок эксплуатации таких домов немного больше. Еще десять лет, уверены эксперты, они могут простоять. Многоэтажки строили из кирпича, санузел совмещен, а самая большая комната в квартире — проходная.

«Снос «хрущевок» необходим по двум причинам, — отмечает эксперт. — Главная из них — срок эксплуатации этих зданий подходит к концу. Надо учитывать, что их строили массово и за короткий промежуток времени. Следовательно, в таком же быстром темпе они могут выходить из строя. Поэтому нужно в массовом порядке заняться их сносом».

При этом, по словам Алиева, есть мнение, что некоторые серии «хрущевок» могут простоять дольше: «Но это не должно становиться поводом для того, чтобы отложить снос. К тому же надо учесть, что скорость строительства новых домов в Азербайджане не очень высокая».

«Вторая причина, из-за которой нельзя было откладывать снос: «хрущевки» не обеспечивали необходимое качество жизни. Низкая звуко- и теплоизоляция, невысокие потолки, маленькая площадь и множество других недостатков».

Кроме того, старые здания не украшали город, и это можно считать третьей причиной, говорит Рашад Алиев.

По мнению эксперта, в сносе домов и планирующемся затем строительстве есть дополнительные плюсы: это положительно скажется на экономике.

«Однако самое главное, чтобы жители сносимых домов были довольны предлагаемыми условиями. Возьмем случай со зданиями, которые будут сноситься в 1-м микрорайоне. По этому поводу в решении Кабмина указано: строительные компании на период сноса и строительства новых домов должны обеспечить людей арендным жильем.

По окончании строительства они получат квартиры, площадь которых будет на 10% больше их прежних квартир. Последний пункт не очень радует, ведь площади квартир в «хрущевках» не очень большие», — заявил Алиев.