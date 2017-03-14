ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти в РФ в 2017 году на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с февральским прогнозом — до 11,08 миллиона баррелей в день, говорится в мартовском докладе организации.

В феврале ОПЕК прогнозировала снижение добычи нефти в РФ в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 60 тысяч баррелей в сутки — до 11,03 миллиона баррелей.

Добыча нефти в РФ в феврале составила 11,21 миллиона баррелей в день, говорится в докладе. При этом, по оценке ОПЕК, добыча нефти в РФ в 2016 году выросла на 0,3 миллиона баррелей в день по сравнению с 2015 годом — до 11,1 миллиона баррелей в день.