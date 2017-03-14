Бывший вице-президент Афганистана едет в Баку

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Бывший вице-президент Афганистана (2004-2014), председатель Партии единства и действующий председатель Совета мира Афганистана Мухаммед Керим Халили посетит Азербайджан.

Бывший вице-президент примет участие в V Глобальном Бакинском форуме, который пройдет 16-17 марта в столице Азербайджана.

V Глобальный Бакинский форум, который посвящен теме «Будущее внешних связей: сила и интересы», будет проведен при организационной поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Международного центра Низами Гянджеви.

В целом в работе форума ожидается участие свыше 200 гостей из 50 стран - это влиятельные общественно-политические деятели, ученые и эксперты.

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