Бывший вице-президент Афганистана едет в Баку

Бывший вице-президент Афганистана (2004-2014), председатель Партии единства и действующий председатель Совета мира Афганистана Мухаммед Керим Халили посетит Азербайджан.

Бывший вице-президент примет участие в V Глобальном Бакинском форуме, который пройдет 16-17 марта в столице Азербайджана.

V Глобальный Бакинский форум, который посвящен теме «Будущее внешних связей: сила и интересы», будет проведен при организационной поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Международного центра Низами Гянджеви.

В целом в работе форума ожидается участие свыше 200 гостей из 50 стран - это влиятельные общественно-политические деятели, ученые и эксперты.