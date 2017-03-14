В Каире не хотели участвовать в Исламиаде

Посол Азербайджана в Египте Турал Рзаев обратился к правительству этой страны с просьбой делегировать на Исламиаду в Баку как можно больше египетских спортсменов, сообщает haqqin.az со ссылкой на египетские СМИ.

Изначально египтяне, учитывая дефицит финансов, не хотели участвовать в Исламских играх. Затем решили отправить в Азербайджан лишь каратистов как наиболее конкурентоспособных. Однако Турал Рзаев попросил увеличить представительство страны.

В связи с этим министр молодежи и спорта Египта Халил Абдул Азиз встретился с главой Олимпийского комитета Хишамом Хатабом. Был созван Совет Олимпийского комитета, который решал, что ответить на призыв посла.

Учли и мнение вице-президента Спортивной федерации исламской солидарности (ISSF) египтянина Ахмеда Фули, который заявил, что был удивлен тем, что Египет сначала вовсе не хотел участвовать в Исламиаде, а потом принял решение о символическом участии лишь в соревнованиях по каратэ. «Такой подход не соответствует масштабам египетского спорта», — подчеркнул Фули.

В результате было принято решение отправить на Исламиаду помимо каратистов еще и тяжелоатлетов, боксеров, пловцов и стрелков. Планируется, что в Баку приедут 35 человек, из которых 25 — спортсмены.

Президент Федерации тяжелой атлетики Египта Махмуд Махджуб заявил, что участие египетских штангистов в Исламиаде стало возможным после вмешательства азербайджанской стороны.

Напомним, ранее министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов заявил, что ISSF и Оргкомитет Исламиады помогут некоторым странам, испытывающим финансовые проблемы, приехать в Азербайджан.

ISSF согласилась взять на себя транспортные расходы таких команд, а Азербайджан выразил готовность пойти на уступки в вопросе проживания и питания.

Как известно, на Исламиаде, в отличие от Европейских игр-2015, все страны должны оплачивать свои транспортные расходы по приезде в Баку самостоятельно. Помимо этого за каждого спортсмена страны должны ежедневно платить по 50 долларов за их проживание и питание.

Игры исламской солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая. При этом футбольные соревнования планируется начать уже 8 мая. В них примут участие восемь сборных: Азербайджан, Турция, Саудовская Аравия, Камерун, Марокко, Оман, Палестина и Алжир.

Помимо футбола будут разыграны медали в легкой атлетике, прыжках в воду, плавании, водном поло, баскетболе 3x3, спортивной гимнастике, художественной гимнастике, гандболе, настольном теннисе, дзюдо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, женской борьбе, стрельбе, теннисе, волейболе, боксе, зорхане, каратэ, таэквондо, ушу и тяжелой атлетике.