Учения НАТО Saber Strike пройдут в Латвии

Крупномасштабные международные учения с участием военнослужащих из стран НАТО Saber Strike ("Удар сабли") пройдут в Латвии с 3 по 16 июня, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.

"С 3 по 16 июня в Латвии планируются совместные военные учения подразделений НВС и вооруженных сил иностранных государств Saber Strike 17", — сообщили в Минобороны.

В объединенных учениях сухопутных и воздушных сил и Земессардзе (ополчение) планируют принять участие военные подразделения стран НАТО и программы "Партнерство во имя мира" — США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии и Швеции.

Задача учений — усовершенствовать планирование и руководство штабов и элементов боевой поддержки батальонного уровня в различных тактических операциях, а также укрепление региональной стабильности и безопасности, улучшение взаимодействия вооруженных сил стран-членов НАТО. В учениях будут участвовать свыше 500 иностранных военных.