Участвовавшие в военном параде в Ереване в прошлом году реактивные системы залпового огня «Смерч» сделали первые залпы. Минобороны Армении распространило подробный репортаж о том, как готовили РСЗО «Смерч» к стрельбе, и сам момент запуска ракет.

Известно, что комплексы «Смерч», купленные Арменией у России, армянская сторона в апреле прошлого года, когда началась эскалация конфликта, перебросила в Нагорный Карабах. Но, судя по репортажу Минобороны Армении, в то время запуск РСЗО «Смерч» не осуществлялся.

Несмотря на развитие авиации и появление все более совершенных управляемых боеприпасов, значение ствольной и реактивной артиллерии не становится меньше. Как отмечают военные справочники, опыт локальных конфликтов последних десятилетий показывает высокую эффективность использования реактивных систем залпового огня (РСЗО). Все больше стран стремятся обзавестись собственными образцами подобного оружия. Одной из самых мощных систем залпового огня на сегодняшний день является РСЗО «Смерч», разработанная еще в СССР.

«Смерч» может посылать реактивные снаряды калибром 300 мм на расстояние до 90 км и соединяет в себе огневую мощь легендарной «Катюши» и дальность поражения тактических ракет. Одним залпом установка накрывает площадь, практически равную 70 гектарам.

РСЗО «Смерч» относится к третьему поколению систем залпового огня. Установка принята на вооружение в 1987 году, в настоящее время она находится на эксплуатации в российской армии, также ее используют вооруженные силы еще пятнадцати стран. До разработки в 1990 году Китаем WS-1 являлась наиболее дальнобойной системой.

Кстати, по данным на 2008 год, азербайджанские вооруженные силы обладали 18 установками «Смерч».