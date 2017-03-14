 

Для церемонии открытия Исламиады привезут воду из 15 водоемов

Автор: Отдел спорта 

Сегодня был объявлен маршрут «Путешествия с Каспия», стартующего 5 апреля в Баку на церемонии в Музее каменной летописи. В рамках подготовки к церемонии открытия Исламских игр, которая состоится 12 мая на Бакинском олимпийском стадионе, участники «Путешествия» побывают в 15 пунктах на территории Азербайджана.

Вода как источник жизни и символ чистоты и единства в исламе станет основной темой «Путешествия с Каспия». В ходе церемонии 5 апреля 16 детей со всего Азербайджана получат медные сосуды, наполненные водой с Каспийского моря, которые они привезут в свои родные города, тем самым передав азербайджанскому народу дух Игр исламской солидарности.

Участники «Путешествия с Каспия» посетят 15 водоемов по всему Азербайджану, охватив 3 000 км за 37 дней. С каждого водоема будет собрана вода, которая позднее будет задействована на церемонии открытия Исламиады 12 мая.

5 апреля также состоится вечерний фестиваль воды, на котором будут представлены медные сосуды, наполненные водой из Каспийского моря. В программу этого праздника, который будет открыт для всех, включены концерты азербайджанской музыки и танцы, захватывающие водные эффекты и яркие фейерверки.

Маршрут «Путешествия с Каспия» будет включать в себя следующие направления: 5 апреля - Баку; 7 апреля - Нахичевань; 9 апреля - Астара; 11 апреля - Ширван; 13 апреля - Сабирабад; 15 апреля - Агджабеди; 17 апреля - Горадиз, Физули; 19 апреля - Гянджа; 21 апреля - Шамкир; 23 апреля - Мингячевир; 25 апреля - Гах; 27 апреля - Габала; 29 апреля - Гусар; 1 мая - Губа; 3 мая - Гарадаг; 5 мая - Сумгаит.

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Для церемонии открытия Исламиады привезут воду из 15 водоемов
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