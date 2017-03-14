Танковые бои в столице Ливии

Новые столкновения между враждующими вооруженными формированиями вспыхнули в столице Ливии Триполи. Об этом сообщает новостной портал Afrigatenews.

По его данным, уличные бои начались еще накануне, а во вторник противоборствующие стороны стали использовать бронетехнику, в том числе танки.

Поводом для стычек, которые идут в столичных кварталах Андалус и Гаргариш, стали похищения с целью выкупа местных жителей и разбойные нападения со стороны лиц, лояльных опальному премьеру Халифе аль-Гвейлю. Им противостоят отряды, подчиняющиеся Президентскому совету, возглавляемому премьером правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.

В районах, где происходят боестолкновения, прекратили работу все госучреждения, на неопределенное время закрыты школы. О погибших и раненых информации пока не поступало.