Турецкие политики настаивают на отзыве посла из Нидерландов

Лидер оппозиционной турецкой Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу призвал власти отозвать посла страны в Нидерландах. Его заявление прозвучало на фоне дипломатического конфликта, который на минувшей неделе разгорелся между государствами.

По мнению политика, Анкара «слишком медлит» с ответом на действия Амстердама, передает Anadolu. Он отметил, что депортация из Нидерландов турецкого министра была «неприемлемым» шагом и Турция вправе ввести после этого «любые санкции» в отношении страны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатический конфликт с Нидерландами нельзя решить извинениями.

Отношения двух государств обострились после того, как 11 марта главу турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу не пустили в Голландию, где он собирался выступить на митинге сторонников Партии справедливости и развития перед апрельским референдумом по конституционной реформе. Эрдоган назвал Нидерланды «банановой республикой» и пригрозил, что власти страны «заплатят» за свои действия.