 

Премьер Пакистана распорядился очистить соцсети от «богохульного» контента

 

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф во вторник распорядился очистить социальные сети от «богохульного» контента.

Соответствующее заявление премьера распространила его партия Пакистанская мусульманская лига (Н) в официальном аккаунте в Twitter.

«Правоохранители должны искать людей, распространяющих богохульные материалы, и преследовать их по закону. Богохульный контент в социальных медиа — подлый заговор с целью оскорбить религиозные чувства всей мусульманской уммы», — заявил премьер.

Шариф отметил, что вопрос об очищении соцсетей от «богохульного» контента уже прорабатывается органами юстиции. Он также распорядился, чтобы уполномоченные пакистанские органы подняли этот вопрос с представителями зарубежных сетей.

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