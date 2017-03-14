Премьер Пакистана распорядился очистить соцсети от «богохульного» контента

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф во вторник распорядился очистить социальные сети от «богохульного» контента.

Соответствующее заявление премьера распространила его партия Пакистанская мусульманская лига (Н) в официальном аккаунте в Twitter.

«Правоохранители должны искать людей, распространяющих богохульные материалы, и преследовать их по закону. Богохульный контент в социальных медиа — подлый заговор с целью оскорбить религиозные чувства всей мусульманской уммы», — заявил премьер.

Шариф отметил, что вопрос об очищении соцсетей от «богохульного» контента уже прорабатывается органами юстиции. Он также распорядился, чтобы уполномоченные пакистанские органы подняли этот вопрос с представителями зарубежных сетей.