Азербайджан становится центром «Халал туризма»

Азербайджан — самое популярное туристическое направление для граждан ОАЭ на мартовские каникулы, которые начинаются в Эмиратах с 23 марта и продлятся две недели, сообщает haqqin.az со ссылкой на арабские СМИ.

В турагентстве «Дана» заявили, что многие граждане страны выбирают Азербайджан из-за красивой природы и богатой истории, а также благодаря большому количеству авиарейсов в нашу страну.

Заметно увеличило количество желающих посетить Азербайджан и облегчение процедуры получения визы. Не менее значимым фактором для граждан ОАЭ является и то, что Азербайджан — мусульманская страна, а значит, по мнению представителей турагентства, это так называемый «халал туризм», основанный на семейных ценностях. Важную роль играют и низкие цены, вкусная еда, короткий трехчасовой полет.

На втором месте для жителей ОАЭ, отправляющихся на весенние каникулы, еще одна мусульманская страна — Босния и Герцеговина, на третьем — экзотический Таиланд.

А вот Франция, Бельгия и Турция, которые были популярны в прошлом году, заметно сдали свои позиции в глазах жителей ОАЭ из-за политических вопросов и проблем с безопасностью.