 

Голландия наказывает азербайджанца за критику Армении эксклюзив

Автор: Жаля Мамедова, отдел политики 

Армянская диаспора привлекает все свои ресурсы, своих друзей в Голландии для того, чтобы суд вынес обвинительный приговор Ильхану Ашкыну — главе азербайджано-турецкой общины Нидерландов.

Причиной обращения в суд, как уже неоднократно сообщал haqqin.az, стала фраза Ильхана Ашкына, заявившего на акции протеста, что «Карабах станет могилой для армян».

Ильхан Ашкын

Сам Ашкын считает, что его высказывание никоим образом не подразумевает призыв к насилию по отношению к армянскому населению Нидерландов, а является выражением негодования в связи с оккупацией азербайджанских территорий и террором, который армянские вооруженные формирования учинили над азербайджанским населением Карабаха.

В беседе с haqqin.az Ильхан Ашкын заявил, что не ждет легкого суда, особенно после конфликта между Голландией и Турцией, что может повлиять на данное дело.

«Прокурор уже сказал о наказании. Мне грозит 80 часов общественных работ или 14 дней условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Мы, естественно, не согласимся с таким наказанием и обратимся в Верховный суд Нидерландов, а также в Европейский суд по правам человека. Мы правы в этом вопросе, и хотелось бы, чтобы нас активнее поддерживали. Это не только моя проблема, это проблема нашей нации».

Фото - во время судебного заседания

Ашкын отметил, что всегда чувствует поддержку Азербайджана и Турции: «Путь к Карабаху лежит через подобные судебные дела, мы должны доказывать свою правоту».

Отметим, что приговор по делу И.Ашкына будет вынесен 17 марта.

В свою очередь глава сайта AzNed.nl Нармина Марданова сказала haqqin.az, что армянская сторона активно выступает против И.Ашкына, а также привлекает к этому вопросу многие местные СМИ.

«Помимо этого, они привязывают дело Ашкына к нагорно-карабахскому конфликту». Н.Марданова отметила, что 17 марта будет вести прямой эфир с заседания суда и комментировать происходящее.

Заметим, что на фоне обострившихся отношений между Турцией и Голландией дело Ильхана Ашкына приобрело особое значение. И тут важно не само наказание, а факт признания Ашкына виновным. В связи с этим хотелось бы, чтобы представители государственных структур Азербайджана активнее занялись этим вопросом.

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