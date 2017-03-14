Армянская диаспора привлекает все свои ресурсы, своих друзей в Голландии для того, чтобы суд вынес обвинительный приговор Ильхану Ашкыну — главе азербайджано-турецкой общины Нидерландов.

Причиной обращения в суд, как уже неоднократно сообщал haqqin.az, стала фраза Ильхана Ашкына, заявившего на акции протеста, что «Карабах станет могилой для армян».

Сам Ашкын считает, что его высказывание никоим образом не подразумевает призыв к насилию по отношению к армянскому населению Нидерландов, а является выражением негодования в связи с оккупацией азербайджанских территорий и террором, который армянские вооруженные формирования учинили над азербайджанским населением Карабаха.

В беседе с haqqin.az Ильхан Ашкын заявил, что не ждет легкого суда, особенно после конфликта между Голландией и Турцией, что может повлиять на данное дело.

«Прокурор уже сказал о наказании. Мне грозит 80 часов общественных работ или 14 дней условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Мы, естественно, не согласимся с таким наказанием и обратимся в Верховный суд Нидерландов, а также в Европейский суд по правам человека. Мы правы в этом вопросе, и хотелось бы, чтобы нас активнее поддерживали. Это не только моя проблема, это проблема нашей нации».

Ашкын отметил, что всегда чувствует поддержку Азербайджана и Турции: «Путь к Карабаху лежит через подобные судебные дела, мы должны доказывать свою правоту».

Отметим, что приговор по делу И.Ашкына будет вынесен 17 марта.

В свою очередь глава сайта AzNed.nl Нармина Марданова сказала haqqin.az, что армянская сторона активно выступает против И.Ашкына, а также привлекает к этому вопросу многие местные СМИ.

«Помимо этого, они привязывают дело Ашкына к нагорно-карабахскому конфликту». Н.Марданова отметила, что 17 марта будет вести прямой эфир с заседания суда и комментировать происходящее.

Заметим, что на фоне обострившихся отношений между Турцией и Голландией дело Ильхана Ашкына приобрело особое значение. И тут важно не само наказание, а факт признания Ашкына виновным. В связи с этим хотелось бы, чтобы представители государственных структур Азербайджана активнее занялись этим вопросом.