«Киев заинтересован в расширении присутствия азербайджанских дорожных компаний в Украине». Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, которая состоялась сегодня в Киеве.

Как сообщает сайт Министерства инфраструктуры Украины, с украинской стороны в мероприятии также приняли участие руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины «Укравтодор» Славомир Новак, руководитель ГП «Администрация морских портов Украины» Райвис Вецкаганс, член правления ОАО «Укрзализныця» Марк Залесний.

С азербайджанской стороны во встрече участвовали посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев, другие официальные лица. Стороны обсудили актуальный круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, в железнодорожной, автодорожной и портовой сферах.

Владимир Омелян отметил, что Украина заинтересована в расширении присутствия азербайджанских дорожных компаний в Украине: «Мы уже имеем примеры успешной работы азербайджанских дорожных компаний в Украине, и я убежден, что в этом году компании из Азербайджана могут участвовать в реализации проектов, которые будут осуществляться на средства международных финансовых организаций, а в будущем - и в реализации проектов, которые будут финансироваться из бюджета».

Министр инфраструктуры Украины поблагодарил азербайджанскую сторону за конструктивный диалог по развитию транзита, а также подчеркнул, что развитие транзита по территории Украины по направлению Европа-Азия является приоритетом: «На этом направлении Азербайджан является ключевым звеном, и мы должны таким образом наладить нашу совместную работу, чтобы маршрут был удобным, надежным и конкурентным по стоимости перевозок».

Также Владимир Омелян призвал азербайджанскую сторону принять участие в развитии портовой инфраструктуры в Украине.