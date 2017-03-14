Президент Армении Серж Саргсян выступил с новым ультимативным заявлением в адрес Азербайджана, вновь попытавшись вразумительно объяснить свой демонстративный отказ от участия в мирных переговорах по карабахскому урегулированию. Как известно, в отличие от Азербайджана, армянское руководство отказывается продолжать мирные переговоры в предыдущих форматах и с прежней повесткой дня.

«Армения никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию карабахского конфликта, и Ереван готов обсуждать возможность новой встречи на высшем уровне, если Баку выполнит достигнутые на предыдущих встречах договоренности», - заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью испанскому агентству EFE, коснувшись перспективы нормализации отношений с Азербайджаном.

По словам С.Саргсяна, Армения вернется за стол переговоров только в случае создания механизма для расследования случаев нарушения режима прекращения огня. Как известно, Азербайджан принципиально отказывается от создания такого механизма на своих оккупированных и международно признанных территориях, требуя отвести оккупационные армянские войска к международно признанным границам Армении.

С.Саргсян также не исключил признания Ереваном независимости самопровозглашенной «НКР»: «Представьте себе, если в сегодняшних условиях Армения признает независимость Нагорного Карабаха. Это положит конец переговорам. И как известно, альтернативой переговорам является война», - сказал С.Саргсян.

Однако, добавил он, все зависит от конкретной ситуации. Армения может поменять свою позицию. «Я неоднократно говорил: если Азербайджан возобновит широкомасштабные военные действия в Нагорном Карабахе, мы незамедлительно признаем независимость», - сказал Саргсян.

Саргсян также заявил, что вряд ли следует ожидать крупномасштабных боевых действий в ближайшем будущем, однако всегда нужно быть к ним готовым.