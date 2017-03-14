В Саудовской Аравии первый совет женщин прошел без женщин

На фотографиях первого совета женщин провинции Аль-Кассим в Саудовской Аравии присутствуют 13 мужчин и ни одной женщины. На это обратило внимание BBC.

Отмечается, что в момент фотографирования женщины находились в другой комнате и общались с мужчинами по видеосвязи.

Инициатива создания совета женщин принадлежит губернатору провинции Аль-Кассим принцу Фейсалу бен Мишаль бин Сауду.

«В регионе Кассим мы рассматриваем женщин как сестер для мужчин. Мы чувствуем ответственность за то, чтобы открывать все больше и больше возможностей для женщин и девочек», — сказал принц Фейсал.