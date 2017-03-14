Снегопад парализовал восточное побережье США

Свыше 100 тысяч человек остались без электричества из-за сильного снегопада на восточном побережье США, более 5 тысяч авиарейсов отменены, сообщает во вторник телеканал Fox News.

По его данным, половину этого числа составляют потребители в штате Виргиния. Чуть более спокойная ситуация сложилась в штате Мэриленд, где без света остались порядка 30 тысяч человек. Также проблемы с энергоснабжением отмечены в штатах Делавэр, Пенсильвания и Нью-Джерси.

Кроме того, по информации телеканала, всего в регионе отменены или задержаны порядка 5,5 тыс. авиарейсов. Всего же, как отмечается, с начала недели из-за непогоды отменено свыше 7,7 тыс. рейсов.

Как сообщает телеканал CNN, в штате Нью-Йорк снегопад оказался менее сильным, чем предполагалось. Тем не менее, там продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, объявленный губернатором штата Эндрю Куомо. В штате Коннектикут власти запретили любые передвижения по дорогам. В ряде регионов по всему побережью закрыты школы, а объявленное синоптиками предупреждение о снежном шторме распространяется на территорию, где проживает 18 миллионов человек.

В столице страны Вашингтоне снегопад также оказался менее сильным, чем ожидалось. Все федеральные ведомства работают в штатном режиме, хотя и открываются с трехчасовой задержкой.