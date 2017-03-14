Анкара вводит экономические санкции против Нидерландов

Турция может ввести экономические санкции против Нидерландов. Об этом заявил министр по вопросам таможни и торговли Турции Бюлент Туфенкчи, передает Anadolu.

Министр отметил, что пока рассматривались только политические и правовые санкции против Голландии, но не исключено, что в ближайшие дни в повестке окажутся и экономические санкции.

Напомним, что ранее Анкара закрыла воздушное пространство для дипломатических рейсов из Нидерландов, запретила въезд в Турцию голландскому послу, также правительство рекомендовало прекратить деятельность парламентской группы дружбы Турция-Нидерланды.